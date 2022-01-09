Хореограф і танцюрист Євген Кот, який з партнеркою по танцювальному шоу України" Танці з зірками " Ксенією Мішиной переміг на проекті, не раз отримував питання про свій зв'язок з актрисою. Чоловікові з нею приписували роман.
Маша Єфросиніна запитала у дружини Євгена, чи не ревнує вона його, адже він зараз став великою зіркою. В інтерв'ю пара розповіла багато особистого, тому дане питання цікавило багатьох шанувальників хореографа. У чоловіка були зіркові партнери з танців, двозначні моменти і флірт.
"Ніколи не ревнувала. Розумієте, Він зробив наші відносини настільки ніжними, настільки чуттєвими вдома, що кожен раз, коли він повертається додому, я відчуваю це кожну маленьку емоцію, яка є між нами. Щоразу говорили про Наді Дорофєєвої, про Ксенію Мішиної, але ні. Нічого немає"»
Нагадавши, Євген Кот кілька разів брав участь у"Танцях з зірками". Хореографу давали в партнери співачок Надю Дорофєєву, Мішель Андраде і актрису Ксенію Мішину.
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Перемогти вдалося тільки з останньою і разом з нею Євген стали суддями проекту "Україна має талант", який повернувся на екрани українців. Третім суддею став телеведучий Сергій Притула. Євген крім учавствий в проектах на ТБ веде і Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
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