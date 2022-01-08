Євген Кот, який був партнером Ксенії Мішиної на танцювальному проекті, а також разом з нею став суддями на шоу талантів, вирішив висловитися про їхнє спілкування.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом, який брав участь у шоу "Танці з зірками" разом з актрисою Ксенією Мішиною. Тоді пара разом перемогла, а їх спілкування на паркеті і тренуваннях підігріло плітки про те, що у них насправді був роман.

Неавно в інтерв'ю Євген Кот вирішив прояснити ситуацію щодо того, чи був у нього роман з Мішиною. Такі питання виникли у багатьох після того, як чоловік став суддею в шоу талантів, знову перетнувшись на майданчику з Мішиної.

З цього приводу в інтерв'ю Маша Єфросиніна запитала у Євгена, що ж було у нього з Ксенією і чому плітки не вщухають досі.

"Я відразу прийшов до дружини і сказав про все, з ким буду танцювати, як це буде. Ксенія дуже красива. У нас може бути з нею роман, всі будуть думати саме так. Цю тему не залишать просто так. Дещо у нас було"»

Також чоловік висловився про це подбробнее:

«Коли ми з Ксюшей познайомилися, після першої зустрічі, я теж прийшов до Наталії (дружині) і чесно кажу:це хімія, як рома. Ми ж цілувалися з Мішиною прямо на паркеті!» - розповів кіт.

Також зізнається, як участь у танцювальному проекті з Ксенією Мішиною вплинула на особисте життя з дружиною і чому тепер вони не можуть стати батьками.

Раніше повідомлялося, Притула, Кіт і Мішина перервали виступ самовпевненого учасника "Україна має талант": "ви нас кинули"

Також, суддя " Україна має талант "Женя Кот здивував кадрами з красунею-дружиною:" чому дівчина така сумна..."

Politeka розповідала, суддя " Україна має талант "кіт вразив кадрами і визнанням після фіналу:" шкодую тільки..."