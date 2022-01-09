Нове фото двох шеф-кухарів і суддів кулінарного проекту "Майстер Шеф" сколихнула соцмережа Instagram, адже парочці Ярославський-Мартиновська шанувальники давно приписують роман.

Як повідомляє Politeka.net, здається, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська вирішили підігріти чутки про свої стосунки гарячим фото, а точніше публікацією в соцмережі Instagram.

Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська позували в лазні, прикрашеній вінками, соломою і ковдрою. Вони обидва позували з банними рушниками під якими не спостерігалося одягу, розташувавшись поряд. Вони сиділи на підлозі обнявшись і виглядали дуже щасливими. Такими пікантними знімками кухарі вирішили привітати українців з Різдвом.

Підписники вже роблять висновки, що Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська точно разом і навіть пророкують їм швидке весілля.

"Ну нарешті, а то друзі, друзі. Щастя вам", "Одружитися пора! Всіх благ!", "Які милі, як добре разом виглядаєте"," дочекалися 🔥 ви неймовірні разом ", "Ідеальні 🔥вогонь", "По фотці все зрозуміло, що разом", "Ось таке, скоро будить маленький кулінар", - писали в коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Володимир Ярославський здивував скромністю в Новий Рік.

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