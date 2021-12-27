Володимир Ярославський - український шеф-кухар, який увійшов до топ-25 кращих кухарів України, передає Politeka.net. Суддя проекту "Майстер Шеф" показав, як прикрасив свій будинок.
Примітно, що деякі зірки українського шоу-бізнесу зверталися до декораторів, щоб ті прикрасили їх будинок і ялинку, але Володимир Ярославський вирішив обійтися власними силами.
Шеф-кухар показав невелику ялинку, яка сяяла вогнями. Також поряд з деревом стояли різні іграшки оленів і Дідів Морозів.
"І я поставив ялинку, маленьку, але свою", - написав Володимир Ярославський.
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Примітно, що також шеф-кухар показав ялинку, яку хотів би зробити на наступний рік - замість дерева на кріпленнях у формі ялинки розвішені іграшки.
"Мені дуже така сподобалася, хочу на наступний рік", - написав суддя "Майстер Шеф".
Зазначимо, Володимир Ярославський народився в білоруському місті Слуцьк, але довгий час проживає в Києві.
Вже в 11 років майбутній кухар проявив інтерес до кулінарії, а батьки вирішили розвивати талант.
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