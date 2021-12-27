Суддя популярного телепроекту "Майстер Шеф" Володимир Ярославський показав, що встановив у себе вдома - виглядає скромно, але красиво і з душею.

Володимир Ярославський - український шеф-кухар, який увійшов до топ-25 кращих кухарів України, передає Politeka.net. Суддя проекту "Майстер Шеф" показав, як прикрасив свій будинок.

Примітно, що деякі зірки українського шоу-бізнесу зверталися до декораторів, щоб ті прикрасили їх будинок і ялинку, але Володимир Ярославський вирішив обійтися власними силами.

Шеф-кухар показав невелику ялинку, яка сяяла вогнями. Також поряд з деревом стояли різні іграшки оленів і Дідів Морозів.

"І я поставив ялинку, маленьку, але свою", - написав Володимир Ярославський.

Примітно, що також шеф-кухар показав ялинку, яку хотів би зробити на наступний рік - замість дерева на кріпленнях у формі ялинки розвішені іграшки.

"Мені дуже така сподобалася, хочу на наступний рік", - написав суддя "Майстер Шеф".

Зазначимо, Володимир Ярославський народився в білоруському місті Слуцьк, але довгий час проживає в Києві.

Вже в 11 років майбутній кухар проявив інтерес до кулінарії, а батьки вирішили розвивати талант.

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