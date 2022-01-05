Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський є не тільки суддею "Майстер Шеф", а й популярним блогером в мережі Instagram. У новій публікації зірка поділився рецептом куті.
"Багата Кутя
Готується зазвичай на Святий вечір.
Щедрою зветься та, що готувалася напередодні Старим Новим Роком
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І ще напередодні Водохреща готували голодну кутю.
Готували заздалегідь і ставили в кутку-куточок, найпочесніше місце в будинку.... Традицій багато, у всіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному вранці 7 січня ))
Рецепт:
175 г пшениці
50г маку
150г очищених волоських горіхів
75г лохини сушеної
75г журавлини сухої
100г меду (або на свій смак)
Узвар приблизно 100-120г
Вага звичайно приблизний, тому що кожен готує на свій смак.
Замість журавлини і лохини можна взяти родзинки.
Пшеницю потрібно добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості, посиленої води, приблизно 45 хвилин. Зерна повинні бути готові, м'які, мені особисто подобається коли ще трохи пружні - з легкою твердістю в середині.
Відкидаю готову пшеницю на сито
разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин – поки зерна не почнуть показувати білий корінець. Далі ставлю охолонути і потім перетираю в ступці прямо в пасту.
Раніше в бабусі я пам'ятаю робив це в глиняній макітрі дерев'яною скалкою/Ступкою, з невеликою кількістю рідини, поки не заявиться Макове молочко.
Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це-скористайтеся блендером
лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також
горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності в духовці
у великій мисці змішую відварну пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарену лохину і журавлину, додаю мед на (свій) смак і компот, щоб суміш була соковита і ароматна.
Будете пригощати своїх рідних?
Нехай подобається добре!",- написав Володимир.
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