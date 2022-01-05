Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський є не тільки суддею "Майстер Шеф", а й популярним блогером в мережі Instagram. У новій публікації зірка поділився рецептом куті.

"Багата Кутя

Готується зазвичай на Святий вечір.

Щедрою зветься та, що готувалася напередодні Старим Новим Роком

І ще напередодні Водохреща готували голодну кутю.

Готували заздалегідь і ставили в кутку-куточок, найпочесніше місце в будинку.... Традицій багато, у всіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному вранці 7 січня ))

Рецепт:

175 г пшениці

50г маку

150г очищених волоських горіхів

75г лохини сушеної

75г журавлини сухої

100г меду (або на свій смак)

Узвар приблизно 100-120г

Вага звичайно приблизний, тому що кожен готує на свій смак.

Замість журавлини і лохини можна взяти родзинки.

Пшеницю потрібно добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості, посиленої води, приблизно 45 хвилин. Зерна повинні бути готові, м'які, мені особисто подобається коли ще трохи пружні - з легкою твердістю в середині.

Відкидаю готову пшеницю на сито

разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин – поки зерна не почнуть показувати білий корінець. Далі ставлю охолонути і потім перетираю в ступці прямо в пасту.

Раніше в бабусі я пам'ятаю робив це в глиняній макітрі дерев'яною скалкою/Ступкою, з невеликою кількістю рідини, поки не заявиться Макове молочко.

Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це-скористайтеся блендером

лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також

горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності в духовці

у великій мисці змішую відварну пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарену лохину і журавлину, додаю мед на (свій) смак і компот, щоб суміш була соковита і ароматна.

Будете пригощати своїх рідних?

Нехай подобається добре!",- написав Володимир.

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