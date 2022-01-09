Багато українських знаменитостей дотримуються традицій і проводять різдвяні свята у вузькому сімейному колі.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в соцмережі Instagram опублікували добірку фото українських знаменитостей на Різдво. Виявилося, що багато селебріті дотримуються традицій і відзначають свято у вузькому сімейному колі.

Так, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав погостювати на Різдво до своєї мами, і показав знімок з нею на своїй сторінці в соцмережі.

Тепле сімейне фото за столом показав і телеведучий Сергій Притула. На Різдво шоумен з дружиною і дітьми приїхав в гості до мами в рідне місто Збараж на Тернопільщині.

Співачка Джамала у соцмережі виклала святковий знімок з чоловіком і одним із синів. А телеведуча Леся Нікітюк навідалася до своєї улюбленої бабусі до Хмельницького.

Порадувала теплим сімейним фото з чоловіком і дітьми також співачка Ірина Федишин. Всі члени сім'ї позували для фото у вишиванках ще й з традиційними різдвяними атрибутами.

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