Відома українська співачка Христина Соловій, яка прославилася після участі у вокальному шоу "Голос країни", розповіла шанувальникам, що посварилася з мамою.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома 28-річна українська співачка Христина Соловій, яка родом із міста Дрогобич, що на Львівщині, часто ділиться особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу дівчина опублікувала фото з мамою та розповіла, що була з нею у сварці.

"Як справжні галичанки посварилися через вареники на Святвечір і помирилися на Різдво", - сказала Соловій.

Нагадаємо, що дівчина стала відомою після участі в шоу "Голос країни", де дуже сподобалася Святославу Вакарчуку. Зараз вона успішна співачка, а кліп на її пісню "Тримай" увійшов до списку найпопулярніших українськомовних музичних відео на YouTube.

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