Співачка Христина Соловій, яка була улюбленицею Святослава Вакарчука, показала себе в ефектному образі, примірявши міні-сукню.

Як пише Politela.net, Христина Соловій є популярною українською співачкою, яка нещодавно випустила новий міні-альбом. Днями артистка приміряла образ лиходійки з всесвіту Гаррі Поттера, вразивши ефектним образом. Цього разу улюблениця Святослава Вакарчука показала на нових сторіс, як виглядає у сукні.

На фото Христина з'явилася в Білій міні-сукні. Зірка стояла в кутку, демонструючи розкішні форми, адже бретельки були спущені з плечей. Як можна помітити, у Соловій був гарний чорно-червоний малюнок на тілі. Образ артистка доповнила черевиками і білими шкарпетками.

"Ранні пташки майже всі сміли. Хто ще без квитка?",- запитала Соловій, звертаючись до фанатів, які не встигли ще придбати квиток на її виступ.

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