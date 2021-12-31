Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярному вокальному шоу "Голос країни", де стала улюбленицею Святослава Вакарчука. Після її участі в проекті артист став також її продюсером. Варто відзначити, що співачка стала першою підопічною Святослава Вакарчука.
Так, цього разу Христина Соловій опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі співачка показала, як виглядає на тлі новорічної ялинки в центрі Києва і заодно похвалилася довгими ногами.
"Якщо у вас стався напад передноворічної печалі, як у мене – просто йдіть до ялинки 🎄Там дуже світло і думки від гірлянд ясніють моментально!
Список досягнень, мрій і бажань - залишаю в нотатках, тому що він занадто довгий, та й комусь тре))
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Тут буде про вдячність людям, які прийшли в моє життя у 2021 і осяяли його. І найбільше дякую тим, з ким наші шляхи нарешті розійшлися цього року - ви звільнили місце для моїх людей 🌟 українців об'єднують любов і емпатія! Будемо такими весь наступний рік і буде нам щастя! Я готова! А ви? 😜 З Новим Роком", — поділитися Христина Соловій.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Аж настрій піднявся", "Не холодно в ноги?", "Дуже хороші слова написані спасибі красуня чарівна".
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