Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярному вокальному шоу "Голос країни", де стала улюбленицею Святослава Вакарчука. Після її участі в проекті артист став також її продюсером. Варто відзначити, що співачка стала першою підопічною Святослава Вакарчука.

Так, цього разу Христина Соловій опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі співачка показала, як виглядає на тлі новорічної ялинки в центрі Києва і заодно похвалилася довгими ногами.

"Якщо у вас стався напад передноворічної печалі, як у мене – просто йдіть до ялинки 🎄Там дуже світло і думки від гірлянд ясніють моментально!

Список досягнень, мрій і бажань - залишаю в нотатках, тому що він занадто довгий, та й комусь тре))

Тут буде про вдячність людям, які прийшли в моє життя у 2021 і осяяли його. І найбільше дякую тим, з ким наші шляхи нарешті розійшлися цього року - ви звільнили місце для моїх людей 🌟 українців об'єднують любов і емпатія! Будемо такими весь наступний рік і буде нам щастя! Я готова! А ви? 😜 З Новим Роком", — поділитися Христина Соловій.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Аж настрій піднявся", "Не холодно в ноги?", "Дуже хороші слова написані спасибі красуня чарівна".

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