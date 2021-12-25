Як пише Politeka.net, Христина Соловій стала відомою українською співачкою. Артистка нещодавно випустила новий міні-альбом, але також не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина з'явилася в образі злої чаклунки з всесвіту Гаррі Поттера Беллатриси Лестрейндж. Соловій була в напівпрозорому вбранні з шкіряними частинами.

"А ви вже придумали яку музику поставите близьким під ялинку?) Одного разу я знайшла під ялинкою музику улюбленої співачки, у вигляді квитка на її концерт, Вгадайте яку! Пам'ятаю досі як пищала від щастя! Тому не відкладайте на потім, тому що доведеться слухати на швидку руку знайдені банальні Jingle Bells. Однак у вас є Я. шукай мій плейлист для розгортання подарунків", - написала Христина.

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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чарівні", " Христина, на концерті в Києві теж будете виступати в образі Беллатриси Лестрейндж?", "Нереально красива".

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