Співачка Христина Соловій, яка була улюбленицею Святослава Вакарчука на "Голосі країни", показала ефектний образ із всесвіту Гаррі Поттера.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій стала відомою українською співачкою. Артистка нещодавно випустила новий міні-альбом, але також не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Христина з'явилася в образі злої чаклунки з всесвіту Гаррі Поттера Беллатриси Лестрейндж. Соловій була в напівпрозорому вбранні з шкіряними частинами.

"А ви вже придумали яку музику поставите близьким під ялинку?) Одного разу я знайшла під ялинкою музику улюбленої співачки, у вигляді квитка на її концерт, Вгадайте яку! Пам'ятаю досі як пищала від щастя! Тому не відкладайте на потім, тому що доведеться слухати на швидку руку знайдені банальні Jingle Bells. Однак у вас є Я. шукай мій плейлист для розгортання подарунків", - написала Христина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чарівні", " Христина, на концерті в Києві теж будете виступати в образі Беллатриси Лестрейндж?", "Нереально красива".

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