Христина Соловій досить швидко стала популярною співачкою, яка заявила про себе, прийшовши на "Голос країни" і стала улюбленицею фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Як пише Politeka.net, зовсім недавно виконавиця Христина Соловій знялася для чоловічого глянцю, вражаючи фігурою і незвичними образами. А цього разу вона відзначилася яскравим образом з пишною зачіскою.

Виконавиця для своїх зйомок часто змінює образи, проте зазвичай дотримується одного стилю. Цього разу вона вирішила відступити трохи від класичних зачісок.

Соловій вибрала пишну укладку з безліччю кучерявих локонів і помітно змінилася завдяки вдалому рішенню. Розповідати про причини змін вона не стала, зате показала кадри в сторі.

Раньше Соловій вирішила розповісти, що таке для неї осінь, записавши чуттєве Відео для Instagram.

"Кожна моя осінь - це не тільки найсприятливіший період для творчості, а й пастка зі спогадів і сумнівів, в яку я кожен раз ступаю добровільно. Осінь приходить, щоб уповільнити час. І влада її законна до першого снігу.

У осені немає обличчя, але її довгі-довгі руки здатні охопити і утримати безліч подій. Я присвячую цю хоррор-баладу осені-героїні, яка уповільнює час і вчить його цінувати".

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