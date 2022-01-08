Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дочка колишньої дружини репера Потапа (справжнє ім'я Олексій Потапенко) Ірини Горової Наташа показала шанувальникам дві фотографії зі своїм братом Андрієм (син Потапа та Горової) з різницею у 10 років.
"Такий цікавий збіг обставин, що через 10 років ми в тому ж місті, в тому ж готелі, але зовсім інші", - написала Наташа Горова.
Нагадаємо, що репер Олексій Потапенко та Ірина Горова одружилися у 1999 році. У 2008 у них народився син Андрій, а також Потап виховував свою названу дочку, дочку Горової від першого шлюбу Наташу.
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Через 15 років шлюб пари дав тріщину й вони розлучилися. Зараз Потап вдруге одружився зі співачкою Настею Каменських.
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