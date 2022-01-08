Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя дочь бывшей жены рэпера Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) Ирины Горовой Наташа показала поклонникам две фотографии со своим братом Андреем (сын Потапа и Горовой) с разницей в 10 лет.
"Такое интересное стечение обстоятельств, что спустя 10 лет мы в том же городе, в том же отеле, но совсем другие", - написала Наташа Горовая.
Напомним, что рэпер Алексей Потапенко и Ирина Горовая поженились в 1999 году. В 2008 у них родился сын Андрей, а также Потап воспитывал свою названную дочь, дочь Горовой от первого брака Наташу.
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