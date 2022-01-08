Дочь известного украинского продюсера и бывшей жены Потапа Ирины Горовой поделилась фотографией со своим младшим братом и показала, как они изменились.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя дочь бывшей жены рэпера Потапа (настоящее имя Алексей Потапенко) Ирины Горовой Наташа показала поклонникам две фотографии со своим братом Андреем (сын Потапа и Горовой) с разницей в 10 лет.

"Такое интересное стечение обстоятельств, что спустя 10 лет мы в том же городе, в том же отеле, но совсем другие", - написала Наташа Горовая.

Напомним, что рэпер Алексей Потапенко и Ирина Горовая поженились в 1999 году. В 2008 у них родился сын Андрей, а также Потап воспитывал свою названную дочь, дочь Горовой от первого брака Наташу.

Через 15 лет брак пары дал трещину и они развелись. Иду Потап второй раз женился на певице Насте Каменских.

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