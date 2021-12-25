Як пише Politeka.net, Наташа є дочкою Ірини Горової від перших відносин. Після цього Ірина вийшла заміж за Потап, який з самого малого виховував Наташу. Пізніше у пари з'явився спільний син Андрій, а в 2014 шлюб розпався. Але Олексій зберіг теплі стосунки з колишньою дружиною і дітьми незважаючи на те, що одружився кілька років тому на Насті Каменських. Зараз Наташі 24 і вона веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Горова показала, який купальник вибрала для зимових канікул. Наташа зробила репост поста Мішель Андраде, яка була в білому закритому купальнику, лежачи на яхті.

"Тепер я знаю, в якому купальнику проведу зимові канікули", - написала Наташа на сторіс.

"Браво", - додала Горова в сторіс.

На другому фото Наташа здивувала виглядом, де була з яскравим кольором волосся.

"Вчора перевтілилася в секретного Санту і дарувала нашим тіммейтам подаруночки", - написала блогерка.

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