23-річна дружина переможця "Голосу країни" та " Голос. Діти " Романа Сасанчина Іванка вирішила показати, яка у неї фігура після народження дочки.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос країни" і " Голос. Діти" Романа Сасанчина показує багато різних моментів зі свого життя. Причому для залучення уваги вона не раз розповідала різні історії про себе.

Трохи більше тижня тому Іванка народила доньку від молодого переможця пісенного шоу. Пара відразу показала дитину, не стала приховувати обличчя. Причому також Іванці не стала ховати і фігуру.

Хвалячись новою зручною піжамою, вона продемонструвала свою фігуру без фільтрів. Щоб позбутися від питань, вона підняла майку і показала, як виглядає її живіт. Зараз дівчина тільки приходить до тями, але чесно розповідає про будні молодої сім'ї.

Також дівчина, яка нещодавно народила доньку Єлизавету, розповіла фанатам про свої муки і попросила поради. Справа в тому, що до пологів Іванка щодня пила каву, для нормалізації тиску, але зараз вона годує грудьми і тимчасово відмовилася від улюбленого напою.

"Я завжди пила каву вранці, вона нормалізує мені тиск. Я вже п'ятий день мучуся, голова розколюється", - поскаржилася дружина Сасанчина.

Раніше Politeka повідомляла, що переможець " Голосу країни "поділився першими емоціями від батьківства в 19 років:" ніколи не міг подумати...".

Нагадаємо, що мама Сасанчина, за яку молилася вся Україна вперше взяла внучку на руки: "як схожа на....".

Також Politeka писала, що 19-річний переможець " Голосу країни "зробив дружині Милий подарунок за народження дочки:"спасибі, котик".