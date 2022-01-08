Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина показывает много разных моментов из своей жизни. Причем для привлечения внимания она не раз рассказывала разные истории о себе.
Чуть больше недели назад Иванка родила дочь от молодого победителя песенного шоу. Пара сразу показала малышку, не стала скрывать лицо. Причем также Иванке не стала прятать и фигуру.
Хвастаясь новой удобной пижамой, она продемонстрировала свою фигуру без фильтров. Чтобы избавиться от вопросов, она приподняла майку и показала, как выглядит ее живот. Сейчас девушка только приходит в себя, но честно рассказывает о буднях молодой семьи.
Также девушка, которая недавно родила дочь Елизавету, рассказала фанатам о своих мучениях и попросила совета. Дело в том, что до родов Иванка ежедневно пила кофе, для нормализации давления, но сейчас она кормит грудью и временно отказалась от любимого напитка.
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"Я всегда пила кофе утром, оно нормализует мне давление. Я уже пятый день мучаюсь, голова раскалывается", - пожаловалась жена Сасанчина.
Ранее Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" поделился первыми эмоциями от отцовства в 19 лет: "Никогда не мог подумать...".
Напомним, что мама Сасанчина, за которую молилась вся Украина впервые взяла внучку на руки: "Как похожа на....".
Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" сделал жене милый подарок за рождение дочери: "Спасибо, котик".