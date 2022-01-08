Як пише Politeka.net, у фіналі вокального шоу "Співають всі" на українському телеканалі перемогу здобув 16-річний одесит Муаяд Абдельрахім.
Крім широкої популярності хлопець став володарем головного призу в розмірі 500 тисяч гривень.
Тепер юний одесит активно розвиває свою кар'єру співака, а також веде блог в Instagram, де зібрав понад 10 тисяч підписників.
Муаяд Абдельрахім регулярно публікує фотознімки, зроблені як в студії, так і в звичайному житті.
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Зараз підліток запостив три фотографії, які ні чим не відрізняються один від одного. На знімках хлопчик сидить на підлозі, однак Муаяд вирішив відзначитися розумною цитатою, яку він запозичив у найбільшого вченого Альберта Енштейна.
"Ніколи не робить помилок тільки той, хто не пробує нічого нового", - написав Муаяд Абдельрахім.
"Ти, як завжди, на висоті! Красунчик 🔥. Удачі тобі в нових починаннях",
"Ти, як завжди, правий і мудрий! Красунчик!",
"Ці фотки, по типу-знайди 10 відмінностей?)
А так молодчик))", - пишуть в мережі.
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