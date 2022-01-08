Екс-Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко незважаючи на суперечки і деякий хейт вирішив висловитися про свої нові стосунки і навіть розповів разом з Лерой про побачення.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко не зміг перемогти у фіналі проекту, проте зміг запам'ятатися багатьом шанувальникам. Причому чоловік йшов з шоу через те, що не розлучився. Потім повернувся під кінець, проте виграти не зміг.

Зараз він почав розповідати, як завів нові відносини, як вони знімають разом квартиру з дівчиною і з якими іноді конфліктами стикаються. Не обходиться і без питань до пари. У Свечкоренко і його Дівчата запитали, куди він вперше запросив її на побачення.

"На Батьківщину Мати", - відповіла Лера, після чого додала, чим вони займалися. "Ми гуляли, а потім поїхали на Контрактову площу, теж прогулялися. Сподобалося дуже, прям вау, клас".

Відзначимо, незадовго до цього чоловік заговорив про Хей, який звалився на його нову обраницю - Леру Чернецьку. За його словами, після того, як він показав її вперше, йому було проблемно знімати історії, тому що він не міг нормально навіть вдома знімати.

Проте, пара з цим бореться і почала потихеньку говорити про себе і часу, який проводить разом. До слова, Свечкоренко підкреслив, що вони вже живуть разом.

"Живу З абьюзером, всі бачили? Вона мене б'є" - сміється над своєю коханою в сторі чоловік.

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