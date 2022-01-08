Экс-финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко несмотря на споры и некоторый хейт решил высказаться о своих новых отношениях и даже рассказал вместе с Лерой о свидании.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко не смог победить в финале проекта, однако смог запомниться многим поклонникам. Причем мужчина уходил с шоу из-за того, что не развелся. Потом вернулся под конец, однако выиграть не смог.

Сейчас он начал рассказывать, как завел новые отношения, как они снимают вместе квартиру с девушкой и с какими иногда конфликтами сталкиваются. Не обходится и без вопросов к паре. У Свечкоренко и его девушки спросили, куда он впервые пригласил ее на свидание.

"На Родину Мать", - ответила Лера, после чего добавила, чем они занимались. "Мы гуляли, а потом поехали на Контрактовую площадь, тоже прогулялись. Понравилось очень, прям вау, класс".

Отметим, незадолго до этого мужчина заговорил о хейте, который свалился на его новую избранницу - Леру Чернецкую. По его словам, после того, как он показал ее впервые, ему было проблемно снимать истории, потому что он не мог нормально даже дома снимать.

Тем не менее, пара с этим борется и начала потихоньку говорить о себе и времени, которое проводит вместе. К слову, Свечкоренко подчеркнул, что они уже живут вместе.

"Живу с абьюзером, все видели? Она меня бьет" - смеется над своей возлюбленной в Стори мужчина.

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