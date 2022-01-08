13-річний хлопець з незвичним голосом Артем Фесько, який виграв новий сезон шоу "Україна має талант", поділився із шанувальниками новою фотографією.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 13-річний переможець нового сезону талант-шоу "Україна має талант" Артем Фесько, який володіє незвичним оперним голосом, поділився з шанувальниками новою світлиною.

Шанувальники прокоментували нове фото переможця.

"Кращі!!!💯😍🌟", "Пишаємось тобою👏👍", "Молодець)😍🔥", "Тут просто слів нема😍😍😍😍🔥🔥🔥❤️❤️", "Супер!!❤️👏", - написали в мережі.

Нагадаємо, що 13-річний Артем Фесько народився в селі Попельня, що в Житомирській області. Ще під час кастингу Артем приголомшив суддів проєкту виконанням арії Діви Плавалагуни з культової стрічки "П'ятий елемент".

Своїм співом юний вокаліст довів членів журі та глядачів до сліз, а присутні у залі аплодували стоячи. Однак не всі погодилися із перемогою Артема, були й такі, хто вважав, що є й більш достойні кандидати.

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