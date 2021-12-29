Відомий хореограф і суддя "Україна має талант" Євген Кот показав, як його балує вдома Дружина, поки вони відпочивають від роботи Перед святами.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом, який переміг на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Також актриса і Кот стали новими суддями шоу "Україна має талант", де нещодавно став відомий переможець.

Зараз чоловік відпочиває після всіх зйомок і проектів, тому активно проводить час з дружиною і ділиться домашніми кадрами. Цього разу він показав, як виглядає щасливий вечір зі своєю коханою і як він насолоджується вечерею.

"Просила, щоб я її не знімав, бо негарно виглядає. А я кажу, що вона найкрасивіша! Приготувала мені смачну легку вечерю» - ділиться думками Кот.

На сімейному кадрі дружина танцюриста позувала в халаті, трохи відвернувшись, щоб не показувати свій домашній вигляд.

Раніше суддя шоу" Україна має талант " опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот засвітив інтер'єр своєї квартири, в якій живе зі своєю дружиною-гімнасткою Наталією Татаринцевою.

Вся квартира хореографа обставлена квітами з усіх боків, на білій стіні - величезна світиться карта світу. Також, прикрашають стіни фотошпалери із зображенням квітучих рослин.

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