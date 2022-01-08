Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 38-річна популярна українська телеведуча і журналістка Катя Осадча вирішила показати, як веселиться на курорті, куди вирушила з чоловіком і дітьми перед Різдвом. Пара з дітьми добре проводить час і ніжиться на узбережжі в компанії один одного.
На відпочинку Катерина встигла зацікавити і сміливим вбранням-вільним білосніжним платтям з досить значним вирізом на спині. Причому Катерина воліла природність і вирішила на заплітати волосся і не стала вибирати яскравий макіяж.
"Сонце і море – моя підзарядка 😅 » - пише Осадча під новим кадром.
Шанувальники відреагували:
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"Красуня, добре вам підзарядитися😍; незабутнього відпочинку 🌅; гарного відпочинку☀; Прекрасно!❤ ; Де так красиво?; Який гарний пісок) дуже яскраве фото 👍; Фон-український прапор))); як соковито! 🙌 🔥 ; Краса яка! Гарного відпочинку❤️; Море і сонце - це підзарядка для всіх! 🤣 😎 😉 ; Можна заряджатися, якщо є за що; райська насолода...; Фігаро тут, Фігаро там😂"»
Раніше перед камерами Осадча з'явилася в красивій червоній сукні-вишиванці і позувала біля новорічної ялинки. Зауважимо, що плаття Осадча вибрала від відомого львівського дизайнера Юлії Магдич.
На одній з фотографій також був чоловік телеведучої Юрій Горбунов. Ймовірно, вони відвідували вертеп, адже на фотографіях також присутні традиційні ангели, коза та інші персонажі
Нагадавши, Осадча вийшла в світ у сукні-вишиванці від відомого дизайнера і отримала компліменти
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