Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова, порадовала жаркими кадрами из отдыха и заинтересовала образом.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 38-летняя популярная украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая решила показать, как веселится на курорте, куда отправилась с мужем и детьми перед Рождеством. Пара с детьми хорошо проводит время и нежится на побережье в компании друг друга.

На отдыхе Катерина успела заинтересовать и смелым нарядом – свободным белоснежным платьем с довольно внушительным вырезом на спине. Причем Катерина предпочла естественность и решила на заплетать волосы и не стала выбирать яркий макияж.

«Солнце и море – моя подзарядка 😅» - пишет Осадчая под новым кадром.

Поклонники отреагировали:

«Красавица, хорошо вам подзарядиться😍; Незабываемого отдыха 🌅; Хорошего отдыха☀; Прекрасно!❤; Где так красиво?; Какой красивый песок ) очень яркое фото 👍; Фон-украинский флаг))); Как сочно! 🙌🔥; Красота какая! Хорошего отдыха❤️; Море и солнце – это подзарядка для всех! 🤣😎😉; Можно подзаряжаться, если есть за что; Райское наслаждение...; Фигаро здесь, Фигаро там😂».

Ранее перед камерами Осадчая появилась в красивом красном платье-вышиванке и позировала возле новогодней елки. Заметим, что платье Осадчая выбрала от известного львовского дизайнера Юлии Магдич.

На одной из фотографий также был муж телеведущей Юрий Горбунов. Вероятно, они посещали вертеп, ведь на фотографиях также присутствуют традиционные ангелы, коза и другие персонажи

Напомним, Осадчая вышла в свет в платье-вышиванке от известного дизайнера и получила комплименты

Также Politeka сообщала, что Катя Осадчая удивила выходом в кружевной полупрозрачной блузе

А еще Politeka писала, что Дикусар, Dzidzio, Алла Мазур и другие восхитились фигурой Осадчей после третьих родов