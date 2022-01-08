Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram теле- та радіоведучий Слава Дьомін поділився фотографією з американським бізнесменом Алексом Топольським, який народився у Львові та повернувся в Україну, що стати головним героєм реаліті-шоу "Холостяк", та його мамою Наталією.
"Вечір в компанії близьких! Алекс і тітка Наташа (мама Алекса). Посиділи, позгадували те, як ми були дітьми і скільки всього крутого було", - написав Слава Дьомін.
Нагадаємо, що прем'єра 12 сезону романтичного шоу "Холостяк", де кохання шукатиме 32-річний Топольський, відбудеться в березні цього року на телеканалі "СТБ". Зйомки проєкту вже стартували.
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Зауважимо, що Алекс живе в Майамі, де побудував успішний бізнес з нерухомості. В Україну він повернувся, щоб знайти кохання.
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