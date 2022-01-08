Відомий телеведучий і шоумен Микита Добринін пояснив, чому людям так важливо, що про них думають інші і як це впливає на їхнє життя.

Як повідомляє Politeka.net, своїми думками Микита Добринін поділився на особистій сторінці в Instagram.

За словами Микити, чужа думка - це абсолютно нормально, вона була є і буде, адже навіть в парі не буває 100% синхронізації.

Проблеми починаються там, впевнений Добринін, де чужа оцінка має великий вплив на людей.

"Якщо кожне рішення зважувати на рівні" а що подумають інші?"або" а якщо це нікому не потрібно?» - загубиться сенс життя і дії не будуть приносити належного задоволення і результату", - зазначає Микита.

Дуже погано, на думку екс-холостяка, коли чиясь думка може придушити цілі і бажання, нагнати купу комплексів.

"Коли я проводив заходи, виходив у прямі ефіри, отримував відмови на кастингах — кожен раз стикався з безліччю суджень і «порад». Деякі могли б на раз-два придушити мої прагнення стати ведучим, але ні... Я був не готовий відмовитися від своєї мрії, тому доводилося вчитися фільтрувати думку "порадників", - продовжує ведучий.

Для вирішення проблеми Микита Добринін пропонує акцентуватися в першу чергу на себе.

«Для початку необхідно розібратися, чому чужа думка (особливо незнайомих людей) авторитетно для вас і робить такий вплив, опрацювати це питання. Потім почати потроху відпускати ситуації і прийняти той факт, що всім сподобатися і догодити неможливо, завжди будуть ті, хто проти або незадоволені. Давайте не будемо ускладнювати, а просто почнемо жити своїми бажаннями. Запам'ятайте, люди з боку не можуть знати, що для вас краще»,- написав він.

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