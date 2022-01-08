Известный телеведущий и шоумен Никита Добрынин объяснил, почему людям так важно, что про них думают другие и как это влияет на их жизнь.

Как сообщает Politeka.net, своими мыслями Никита Добрынин поделился на личной странице в Instagram.

По словам Никиты, чужое мнение – это абсолютно нормально, оно было есть и будет, ведь даже в паре не бывает 100% синхронизации.

Проблемы начинаются там, уверен Добрынин, где чужая оценка оказывает большое влияние на людей.

«Если каждое решение взвешивать на уровне «а что подумают другие?» или «а если это никому не нужно?» — потеряется смысл жизни и действия не будут приносить должного удовольствия и результата💯», - отмечает Никита.

Очень плохо, по мнению экс-холостяка, когда чьё-то мнение может подавить цели и желания, нагнать кучу комплексов.

«Когда я проводил мероприятия, выходил в прямые эфиры, получал отказы на кастингах — каждый раз сталкивался с множеством суждений и «советов». Некоторые могли бы на раз-два подавить мои стремления стать ведущим, но нет... Я был не готов отказаться от своей мечты, поэтому приходилось учиться фильтровать мнение «советчиков», - продолжает ведущий.

Для решения проблемы Никита Добрынин предлагает акцентироваться в первую очередь на себя.

«Для начала необходимо разобраться, почему чужое мнение (особенно незнакомых людей) авторитетно для вас и оказывает такое влияние, проработать этот вопрос. Затем начать понемногу отпускать ситуации и принять тот факт, что всем понравиться и угодить невозможно, всегда будут те, кто против или недовольны. Давайте не будем усложнять, а просто начнём жить своими желаниями. Запомните, люди со стороны не могут знать, что для вас лучше»,- написал он.

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