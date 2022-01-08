Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Катерина Репяхова, яка перед Новим роком заявляла про кризу в сімейних відносинах зі своїм чоловіком Віктором Павликом, виклала кілька атмосферних знімків зі свого архіву.
На фото Репяхова позує на березі моря на тлі порожнього осіннього пляжу.
Дівчина одягнена в коричневий тренч, а голову її прикрашає невеликий капелюшок.
Катерина Репяхова з посмішкою позує в об'єктив камери.
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«На згадку з останнього поста @chernyak_yevgeny слова, які в мені відгукнулися. Думки стають словами.
Слова визначають вчинки.
Вчинки складаються в характер.
Характер визначає долю", - прокоментували серію архівних знімків блогерша.
У коментарях Катерині написали приємні слова.
"Красиве фото", "красуня", - пишуть в мережі.
Раніше Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика підкорила видом на вечірці у шестимісячного сина:"Сама ніжність".
Нагадаємо, що трагедія зірвала весілля Віктора Павлик з Репяховой: фото нарядів і на коли перенесли торжество.
А ще Politeka повідомляла, що Репяхова показала обличчя шестимісячного сина від 55-річного Віктора Павлика: "Плачу...".