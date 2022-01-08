Українська блогерка Катерина Репяхова, яка є новою дружиною музиканта Віктора Павлика, поділилася знімками, зробленими на березі моря.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Катерина Репяхова, яка перед Новим роком заявляла про кризу в сімейних відносинах зі своїм чоловіком Віктором Павликом, виклала кілька атмосферних знімків зі свого архіву.

На фото Репяхова позує на березі моря на тлі порожнього осіннього пляжу.

Дівчина одягнена в коричневий тренч, а голову її прикрашає невеликий капелюшок.

Катерина Репяхова з посмішкою позує в об'єктив камери.

«На згадку з останнього поста @chernyak_yevgeny слова, які в мені відгукнулися. Думки стають словами.

Слова визначають вчинки.

Вчинки складаються в характер.

Характер визначає долю", - прокоментували серію архівних знімків блогерша.

У коментарях Катерині написали приємні слова.

"Красиве фото", "красуня", - пишуть в мережі.

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