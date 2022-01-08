Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 40-річна українська співачка та акторка Тоня Матвієнко, яка у 2017 році вийшла заміж за музиканта Арсена Мірзояна, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також ділиться планами.
Цього разу Тоня показала зимові розваги з чоловіком та друзями. Вони каталися на санчатах та веселилися.
Також Тоня Матвієнко захотіла красиве фото і стала під деревом, а Арсен Мірзоян стукав ногою по дереву, щоб на голову дружині красиво падав сніг.
"Королева захотіла снігопад", - написала Тоня Матвієнко.
Нагадаємо, що Тоня Матвієнко разом з чоловіком Арсеном Мірзояном відпочивають у Карпатах, в місті Яремче.
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Раніше Politeka повідомляла, що Мірзоян і Матвієнко влаштували подружні ігри на очах у Сумської: "А що так мало?".
Нагадаємо, що Тоня Матвієнко здивувала нарядом від відомого бренду: як виглядає єдина дочка легендарної співачки.
Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав дорослих синів від першого шлюбу і лапочку-дочку: "Красиві дітки".