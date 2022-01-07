Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 40-річна українська співачка, дружина співака Арсена Мірзояна та єдина дочка виконавиці Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко часто ділиться із шанувальниками не тільки світлинами з сім'єю, а й публікує особисті фото.
Цього разу Матвієнко одягнула красиву чорну сукню з рукавами в сіточку, зробила зачіску та макіяж, а образ доповнила незвичним чорно-червоним шарфом. Зауважимо, що Тоня з'явилася перед камерами у наряді від відомого бренду "Svitlo.Style".
"Куті смачної
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
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І на весь Рік добра!", - привітла українців з Різдвом Христовим Тоня Матвієнко.
"Куті смачної. З різдвом.😍❤️щастя добра вам удачі миру радості здоров'я", "Христос народився! Славимо його!!! З Різдвом!", - відповіли шанувальники співачки.
Раніше Politeka повідомляла, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав дорослих синів від першого шлюбу і лапочку-дочку: "Красиві дітки".
Нагадаємо, що Тоня Матвієнко не стримала пристрасті до Мірзояна перед камерою: чуттєве фото.
Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав синів-красенів від першого шлюбу: рідкісні фото.