Известная украинская певица, дочь Нины Матвиенко и жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко показала поклонникам зимние развлечения с мужем и друзьями.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 40-летняя украинская певица и актриса Тоня Матвиенко, которая в 2017 году вышла замуж за музыканта Арсена Мирзояна, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также делится планами.

На этот раз Тоня показала зимние развлечения с мужем и друзьями. Они катались на санках и веселились.

Также Тоня Матвиенко захотела красивое фото и стала под деревом, а Арсен Мирзоян стучал ногой по дереву, чтобы на голову жене красиво падал снег.

"Королева захотела снегопад", - написала Тоня Матвиенко.

Напомним, что Тоня Матвиенко вместе с мужем Арсеном Мирзояном отдыхают в Карпатах в городе Яремче.

Ранее Politeka сообщала, что Мирзоян и Матвиенко устроили супружеские игры на глазах у Сумской: "А что так мало?".

Напомним, что Тоня Матвиенко удивила нарядом от известного бренда: как выглядит единственная дочь легендарной певицы.

Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал взрослых сыновей от первого брака и лапочку-дочку: "Красивые детки".