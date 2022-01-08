Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 40-летняя украинская певица и актриса Тоня Матвиенко, которая в 2017 году вышла замуж за музыканта Арсена Мирзояна, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также делится планами.
На этот раз Тоня показала зимние развлечения с мужем и друзьями. Они катались на санках и веселились.
Также Тоня Матвиенко захотела красивое фото и стала под деревом, а Арсен Мирзоян стучал ногой по дереву, чтобы на голову жене красиво падал снег.
"Королева захотела снегопад", - написала Тоня Матвиенко.
Напомним, что Тоня Матвиенко вместе с мужем Арсеном Мирзояном отдыхают в Карпатах в городе Яремче.
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Ранее Politeka сообщала, что Мирзоян и Матвиенко устроили супружеские игры на глазах у Сумской: "А что так мало?".
Напомним, что Тоня Матвиенко удивила нарядом от известного бренда: как выглядит единственная дочь легендарной певицы.
Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал взрослых сыновей от первого брака и лапочку-дочку: "Красивые детки".