Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса Шерон Стоун, яка свого часу отримала широку популярність після провокаційної ролі у фільмі "Основний інстинкт", і зараз розбурхує уми мільйонів шанувальників, публікуючи іноді занадто відверті знімки в своєму Instagram. Так, нещодавно 63-річна зірка кіно поділилася на своїй сторінці сміливим фото, на якому позує у вельми пікантному образі.

Як видно, Шерон відображена в світлій затишній кімнаті, вона присіла на спинку дивана і розсунула ноги. Перед камерою актриса з'явилася в зухвалому образі - на ній вузьке чорне боді, яке підкреслило струнку фігуру і декольте, а зверху накинула строкатий шовковий халатик. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Стоун розповіла, що цей знімок був зроблений в 2020 році. "#FlashbackFriday to November 2020. Styling and by the amazing @theparislibby", - поділилася актриса. Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати фотографію, засинаючи зірку компліментами в коментарях: "Красуня", "Ти прекрасна", "Ці ноги", "Приголомшлива", "Дуже красива леді".

