Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса Шерон Стоун, которая в свое время получила широкую популярность после провокационной роли в фильме "Основной инстинкт", и сейчас будоражит умы миллионов поклонников, публикуя иногда слишком откровенные снимки в своем Instagram. Так, недавно 63-летняя звезда кино поделилась на своей странице смелым фото, на котором позирует в весьма пикантном образе.

Как видно, Шерон запечатлена в светлой уютной комнате, она присела на спинку дивана и раздвинула ноги. Перед камерой актриса появилась в вызывающем образе – на ней узкое черное боди, которое подчеркнуло стройную фигуру и декольте, а сверху накинула пестрый шелковый халатик. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Стоун рассказала, что этот снимок был сделан в 2020 году. "#FlashbackFriday to November 2020. Styling and by the amazing @theparislibby", - поделилась актриса. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать фотографию, засыпая звезду комплиментами в комментариях: "Красотка", "Ты прекрасна", "Эти ноги", "Потрясающая", "Очень красивая леди".

