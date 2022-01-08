Фанатам популярного українського гурту "Бумбокс" нагадали про обов'язкову умову, необхідну для того, щоб потрапити на концерт артистів.

Як пише Politeka.net, вже в цьому місяці у «Бумбокс» починається великий тур, в рамках якого гурт виступить в інших країнах. Він триватиме з 19 січня до 9 квітня. За цей час гурт відіграє 29 концертів: 20 в Україні, шість в США і по одному в Тель-Авіві, Канаді та Великобританії.

На сторінці групи в Instagram перед початком туру з'явилося важливе уточнення. Так, фанатам нагадали, що для того, щоб потрапити на концерти, вони повинні бути вакциновані проти коронавірусу.

"Зверніть увагу, наш розклад, швидше за все, буде тільки доповнюватися - зараз ми чекаємо підтвердження ще чотирьох концертів. Потрапити на ці концерти легко: достатньо бути щепленим, мати бажання і гроші. Приходьте, приїжджайте, прилітайте, припливайте. Ми скучили", - йдеться в новій публікації.

Шанувальники тут же відреагували.

"А ще відпустка. Вибачте, не стрималася", "а якщо неповнолітні? теж потрібно щеплення, або можна мати негативний ковід тест?", "А якщо квитки вже куплені, але не всі вакциновані? Що тоді робити, відвідування тільки з двома дозами?",- пишуть люди.

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