За даними Телеграм-каналу Mash, 37-річний Глинников прибув до Казахстану ще до Нового року, щоб з туристичною групою відправитися в гори підкорювати пік Талгар. Останній раз він зв'язався з мамою 3 січня, повідомивши, що їжі у його тургрупи достатньо. На наступний день зв'язок пропав. При цьому наголошується, що в Алмати Глинников не збирався.
Дещо відрізняється інформація про зниклого актора іншого Телеграм-каналу Baza. Тут пишуть, що Глинников прибув до Казахстану 2 січня і пробув там до 7 січня - в той день він нібито останній раз розмовляв з родичами, використовуючи телефон друга.
Рейс, який повинен вивезти застряглих в Алмати росіян, призначений на вечір 9 січня. Можливо, актор все ж повернеться додому. А зв'язатися з ним не можуть через постійні проблеми з Мережею у зв'язку з масовими протестами і погромами в країні.
Пізніше з'явилися нові дані - Глинникова знайшли, він цілий і неушкоджений. Про це пише Baza з посиланням на заяву департаменту НС Алмати. Усі ці дні актор перебував у таборі в горах. Вранці 9 січня його та інших туристів доставили до аеропорту. Незабаром він повернеться додому.
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Зазначимо, Глинников найбільш відомий за роллю Гліба Романенка в серіалі "Інтерни". Також він вів програму "Таке кіно!" та брав участь у шоу "Останній герой".
Нагадаємо, 2 січня жителі Казахстану вийшли на демонстрації проти підвищення цін на скраплений газ. Через кілька днів мітинги переросли в масштабний бунт. У країні ввели надзвичайний стан, ОДКБ направили в Казахстан миротворчі підрозділи, ситуація досі залишається напруженою.
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