Євген Кот, який був партнером Ксенії Мішиної на танцювальному проекті, вирішив поділитися багатьма одкровеннями і заговорив про зради.

Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом, який брав участь у шоу "Танці з зірками" з багатьма зірковими артистками. У своєму новому інтерв'ю з Машею Єфросиніною він розповів про сумне минуле і невдалих відносинах.

Так, в інтерв'ю чоловік розповів, що в його житті теж були зради від коханої жінки. Кіт зустрічався з екс-учасницею Quest Pistols Show Маріам Туркменбаєвій, вони тільки починали своє сходження на велику сцену.

"Мене обдурили. Обійшлися нечесно по відношенню до мого серця, до моєї душі. Я на той час думав, що це буде сім'я. Ми вклалися вже в спільний дім. Потім настала криза. Я переживав дуже сильно", - розповів Євген.

Після зради він викупив будинок і тепер живе в ньому разом зі своєю дружиною, проте в той період він був дуже пригнічений.

Він лаявся з Маріам і вона вирішила піти, артистка вирушила в тур з групою і не повернулася додому. Тоді чоловік перед Новим роком вирішив звернутися до соліста групи, Антону Савлепову, щоб той передав подарунок Маріам. Але виявилося, що вона пішла саме до Антона, кинувши Євгена. Потім чоловік теж кинув її і вона повернулася до кота рівно на період перерви між гастролями.

Однак Євген все зрозумів, коли помітив фото своєї дівчини в одному номері з Антоном.

В інтерв'ю Кот і його дружина розповіли багато особистого, тому дане питання цікавило багатьох шанувальників хореографа. У чоловіка були зіркові партнери з танців, двозначні моменти і флірт.

"Ніколи не ревнувала. Розумієте, Він зробив наші відносини настільки ніжними, настільки чуттєвими вдома, що кожен раз, коли він повертається додому, я відчуваю це кожну маленьку емоцію, яка є між нами. Щоразу говорили про Наді Дорофєєвої, про Ксенію Мішиної, але ні. Нічого немає"»

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