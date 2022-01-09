Українська співачка Тіна Кароль зараз активно гастролює, а в Мережі показує не тільки свої виступи, а й репетиції, не забуваючи підняти настрій своїм шанувальникам.

Тіна Кароль активно веде свій Instagram, на якому у неї налічується 1,8 мільйона підписників, повідомляє Politeka.net. Зірка активно ділиться постами, в яких іноді показує процес підготовки до виступів зсередини.

Цього разу красуня виклала перед виступом відео, в якому вирішила підняти настрій українцям і представила їм "Валеру".

"Так і живемо! Його звуть Валера, між іншим. Тополено", - сміючись, розповіла співачка.

На кадрах на сцені стояло невелике поліно, на якому намалювали пику.

Також співачка похвалилася музикантами, які репетирували за лаштунками.

Зазначимо, Тіна Кароль офіційно ні з ким не будує відносини. Зірка втратила чоловіка, продюсера Євгена Огіра у 2013 році. Відтоді лише ходять чутки про можливі романи співачки, зокрема, зі співаком Даном Баланом.

Відомо, що співачка ростить самостійно сина, Веніаміна, який навчається за кордоном. Хлопчику вже 13 років. При будь-якій можливості мама прагне провести час з сином.

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