Тина Кароль активно ведет свой Инстаграм, на котором у нее насчитывается 1,8 миллиона подписчиков, сообщает Politeka.net. Звезда активно делится постами, в которых иногда показывает процесс подготовки к выступлениям изнутри.
В этот раз красотка выложила перед выступлением видео, в котором решила поднять настроение украинцам и представила им "Валеру".
"Так и живем! Его зовут Валера, между прочим. Тополено", - смеясь, рассказала певица.
На кадрах на сцене стояло небольшое полено, на котором нарисовали рожицу.
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Также певица похвасталась музыкантами, которые репетировали за кулисами.
Отметим, Тина Кароль официально ни с кем не строит отношения. Звезда потеряла мужа, продюсера Евгения Огира в 2013 году. С тех пор лишь ходят слухи о возможных романах певицы, в частности, с певцом Даном Баланом.
Известно, что певица растит самостоятельно сына, Вениамина, который учится за границей. Мальчику уже 13 лет. При любой возможности мама стремится провести время с сыном.
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