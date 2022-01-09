Украинская певица Тина Кароль сейчас активно гастролирует, а в Сети показывает не только свои выступления, но и репетиции, не забывая поднять настроение своим поклонникам.

Тина Кароль активно ведет свой Инстаграм, на котором у нее насчитывается 1,8 миллиона подписчиков, сообщает Politeka.net. Звезда активно делится постами, в которых иногда показывает процесс подготовки к выступлениям изнутри.

В этот раз красотка выложила перед выступлением видео, в котором решила поднять настроение украинцам и представила им "Валеру".

"Так и живем! Его зовут Валера, между прочим. Тополено", - смеясь, рассказала певица.

На кадрах на сцене стояло небольшое полено, на котором нарисовали рожицу.

Также певица похвасталась музыкантами, которые репетировали за кулисами.

Отметим, Тина Кароль официально ни с кем не строит отношения. Звезда потеряла мужа, продюсера Евгения Огира в 2013 году. С тех пор лишь ходят слухи о возможных романах певицы, в частности, с певцом Даном Баланом.

Известно, что певица растит самостоятельно сына, Вениамина, который учится за границей. Мальчику уже 13 лет. При любой возможности мама стремится провести время с сыном.

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