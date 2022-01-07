Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль перед своим концертом во Дворце "Украина", на который раскупили все билеты, лично вышла на связь с поклонниками, записав сторис Instagram.

Тина Кароль обратилась в к своим фанам с просьбой.

Певица попросила поклонникой обойтись без цветов на сегодняшнем концерте и объяснила в чем дело.

"Невероятно счастлива, звучать буду для вас, дарить эмоции, вдохновлять вас. Еще хочу попросить, давайте, без цветов. Мне их просто жаль выбрасывать. Я ими не налюбуюсь, потому что я буду сразу ехать в другой город. И там реально сложно будет сегодня пройти к мне, потому что сегодня мы делаем съемку… Не тратьте деньги лишние и свое время. Я все равно вас очень люблю и знаю, что вы сильно любите меня. Это у нас взаимно", - сказала Тина Кароль.

Ранее Тина Кароль рассказала, что билеты на ее концерт раскупили очень быстро, и она даже не успела приобрести билеты для своих родственников.

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