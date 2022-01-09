Зірка телеканалу "1+1" і відома українська телеведуча Лідія Таран здивувала видом в басейні без макіяжу.

Як передає Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Вона прославилася як ведуча на багатьох українських каналах, однак, з 2009-го року Лідія Таран працює тільки на "1+1".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Лідія Таран продемонструвала, як виглядає без краплі макіяжу. Судячи з фото, телеведуча знаходиться в басейні.

"Коли вирішив не чекати понеділка і почати нове життя в неділю 😜

Господи, дай нам усім сили 🙏

перше Різдво✅

Новий Рік✅

друге Різдво✅

Ще трохи та святого Василя, а там вже і Хрещення....

Як настрій? Ще трохи поїмо смачненького?", — запитала Лідія Таран.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Сонечко", "Лідія, ви красуня!", "Лідуся яка ж ви чарівна дівчинка", "Яка Лідочка ви красуня!", "Ліда, тебе не впізнати!", "Добре виглядаєш".

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