Як передає Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Вона прославилася як ведуча на багатьох українських каналах, однак, з 2009-го року Лідія Таран працює тільки на "1+1".
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Лідія Таран продемонструвала, як виглядає без краплі макіяжу. Судячи з фото, телеведуча знаходиться в басейні.
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Господи, дай нам усім сили 🙏
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перше Різдво✅
Новий Рік✅
друге Різдво✅
Ще трохи та святого Василя, а там вже і Хрещення....
Як настрій? Ще трохи поїмо смачненького?", — запитала Лідія Таран.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Сонечко", "Лідія, ви красуня!", "Лідуся яка ж ви чарівна дівчинка", "Яка Лідочка ви красуня!", "Ліда, тебе не впізнати!", "Добре виглядаєш".
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