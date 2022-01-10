Відома українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею "Голосу країни «і ведучою» Танців з зірками" дала великий концерт у Києві і відзначилася емоційним виступом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль нещодавно дала великий концерт у Палаці "Україна", на який розкупили всі квитки. Саме там зірка змогла вразити не тільки емоційним виступом, але ще і своїми нарядами.

Довгий час артистка не давала великих концертів – спочатку виконавиця займалася випуском нових кліпів, потім брала участь в різних шоу, давала інтерв'ю і змінила імідж. Також Твань відправлялася на Відпочинок з сином через новорічні канікули.

А нещодавно на виступила в Києві і викликала фурор, не обійшлося без емоційного виступу, а також бурхливої реакції фанатів. Як можна помітити, артистка ледь стримувала сльози, виконуючи одну з улюблених композицій.

Раньше Кароль попросила шанувальником обійтися без квітів на сьогоднішньому концерті і пояснила в чому справа.

"Неймовірно щаслива, звучати буду для вас, дарувати емоції, надихати вас. Ще хочу попросити, давайте, без квітів. Мені їх просто шкода викидати. Я ними не намилуюся, тому що я буду відразу їхати в інше місто. І там реально складно буде сьогодні пройти до мене, тому що сьогодні ми робимо зйомку... не витрачайте гроші зайві і свій час. Я все одно вас дуже люблю і знаю, що ви сильно любите мене. Це у нас взаємно", - сказала Тіна Кароль.

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