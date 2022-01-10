Известная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей «Голоса страны» и ведущей «Танцев со звездами» дала крупный концерт в Киеве и отличилась эмоциональным выступлением.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль недавно дала крупный концерт во Дворце "Украина", на который раскупили все билеты. Именно там звезда смогла впечатлить не только эмоциональным выступлением, но еще и своими нарядами.

Долгое время артистка не давала крупных концертов – сначала исполнительница занималась выпуском новых клипов, потом участвовала в разных шоу, давала интервью и сменила имидж. Также Тина отправлялась на отдых с сыном из-за новогодних каникул.

А недавно на выступила в Киеве и произвела фурор, не обошлось без эмоционального выступления, а также бурной реакции фанатов. Как можно заметить, артистка едва сдерживала слезы, исполняя одну из любимых композиций.

Ранее Кароль попросила поклонникой обойтись без цветов на сегодняшнем концерте и объяснила в чем дело.

"Невероятно счастлива, звучать буду для вас, дарить эмоции, вдохновлять вас. Еще хочу попросить, давайте, без цветов. Мне их просто жаль выбрасывать. Я ими не налюбуюсь, потому что я буду сразу ехать в другой город. И там реально сложно будет сегодня пройти к мне, потому что сегодня мы делаем съемку… Не тратьте деньги лишние и свое время. Я все равно вас очень люблю и знаю, что вы сильно любите меня. Это у нас взаимно", - сказала Тина Кароль.

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