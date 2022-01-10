Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль недавно дала крупный концерт во Дворце "Украина", на который раскупили все билеты. Именно там звезда смогла впечатлить не только эмоциональным выступлением, но еще и своими нарядами.
Долгое время артистка не давала крупных концертов – сначала исполнительница занималась выпуском новых клипов, потом участвовала в разных шоу, давала интервью и сменила имидж. Также Тина отправлялась на отдых с сыном из-за новогодних каникул.
А недавно на выступила в Киеве и произвела фурор, не обошлось без эмоционального выступления, а также бурной реакции фанатов. Как можно заметить, артистка едва сдерживала слезы, исполняя одну из любимых композиций.
Ранее Кароль попросила поклонникой обойтись без цветов на сегодняшнем концерте и объяснила в чем дело.
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"Невероятно счастлива, звучать буду для вас, дарить эмоции, вдохновлять вас. Еще хочу попросить, давайте, без цветов. Мне их просто жаль выбрасывать. Я ими не налюбуюсь, потому что я буду сразу ехать в другой город. И там реально сложно будет сегодня пройти к мне, потому что сегодня мы делаем съемку… Не тратьте деньги лишние и свое время. Я все равно вас очень люблю и знаю, что вы сильно любите меня. Это у нас взаимно", - сказала Тина Кароль.
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