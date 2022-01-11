Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко з проєкту "Холостячка" перед фіналом повернувся до Злати Огневич. Вона дала йому троянду і запросила на побачення. Однак, після побачення він був відкинутий "Холостячкою" у фіналі.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Роман Свечкоренко показав свою дівчину - Леру, яка зробила зізнання про ревнощі до "Холостячки" - Злати Огневич.

"Звичайно у мене були ревнощі тому що ми вже зустрічалися з Ромою на час проєкту. Було неприємно, навіть коли я розуміла, що це все було знято до того, як ми почали зустрічатися", - зізналася обраниця Романа Свечкоренко.

Нагадаємо, нещодавно Роман Свечкоренко розкрив ім'я своєї нової дівчини. Їй виявилася блогер Лера Чернецька.

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