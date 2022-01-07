Экс-финалист "Холостячки" не только после проекта нашел новую девушку, но уже решил съехаться с ней и показал "семейное гнездышко" в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко, который не смог победить в финале "Холостячки", не стал приходить на пост-шоу и даже отказался комментировать свое решение. Причем Роман также с недавних пор рассказывает о новой девушке.

Более того, он также честно признался, что уже живет со своей новой избранницей и устроил по этому поводу рум-тур.

«Дальше будет рум-тур по нашей квартире, самой уютной из тех, которые у меня когда-либо были. Очень долго мы искали квартиру, потому что были очень сложные критерии по поиску.

Нужно было минимум 60 кв.м, парковка, центр и необычный ремонт. Некоторые были еще, которые квартира не выполнила, но когда мы в нее зашли, она нам очень сильно понравилась, что мы решили ее забрать. Как вам?» -спрашивает Свечкоренко.

Также мужчина рассказал, почему не был на самом деле влюблен в Злату.

«Я никогда не любил Злату. И в любви ей не признавался. Не путайте смыслы, мы пришли на проект попробовать строить свои отношения со Златой, где вследствие гипотетически могла возникнуть любовь. А не наоборот, вы понимаете? Сначала люди узнают друг друга, а потом уже признаются в чувствах. Во вторых, с тех пор, как я покинул проект, прошло почти полгода».

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