Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко показал свою девушку - Леру, которая сделала признание о ревности к "Холостячке" - Злате Огневич.
"Конечно у меня была ревность потому что мы уже встречались с Ромой на время проекта. Было неприятно, даже когда я понимала, что это всё было снято до того, как мы начали встречаться", — призналась избранница Романа Свечкоренко.
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Напомним, недавно Роман Свечкоренко раскрыл имя своей новой девушки. Ей оказалась блогер Лера Чернецкая.
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