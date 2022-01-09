Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як талановита співачка завдяки своїй перемозі на шоу "Х-Фактор" у 2012 році. Тоді вона почала записувати свої пісні та випустила альбом. Однак після цього кілька років про неї нічого не було чутно, і вже у 2019-му році вона знову продовжила свій творчий шлях під псевдонімом AIDA.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Аїда Ніколайчук розлучилася зі своїм чоловіком Микитою Подольським після того, як втратила дитину. На кадрах співачка показала, з ким ділить своє ліжко після розлучення. На кадрах опинився її рудо-білий кіт, на ім'я Цезар.

"Моя любов", - пише Аїда Ніколайчук.

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