Как передает Politeka.net, Аида Николайчук прославилась как талантливая певица благодаря своей победе на шоу "Х-Фактор" в 2012 году. Тогда она начала записывать свои песни и выпустила альбом. Однако после этого несколько лет про неё ничего не было слышно, и уже в 2019-ом году она вновь продолжила свой творческий путь под псевдонимом AIDA.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Аида Николайчук развелась со своим мужем Никитой Подольским после того, как потеряла ребенка. На кадрах певица показала, с кем делит свою постель после развода. На кадрах оказался её рыже-белый кот по имени Цезарь.

"Моя любовь", — пишет Аида Николайчук.

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