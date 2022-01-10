До творчості співака Wellboy ставляться по-різному, і тепер відомий режисер вирішив висловити свою думку, передає Politeka.net. Семен Горов дав інтерв'ю порталу "MUZVAR", витяги якого опублікували в пості Instagram.
Так, творець легендарних мюзиклів "Вечори на хуторі біля Диканьки" з Андрієм Данилком, "Попелюшка", "Сорочинський ярмарок", і один з найпопулярніших українських режисерів 2000-х, який зняв багато кліпів для українських знаменитостей, зокрема для Ані Лорак, розповів, що не вважає кліпи Wellboy мистецтвом, як і кліпмейкерство в цілому.
"Зараз мені подобаються більш гумористичні роботи. Мені здається, що це перестало бути яким-небудь мистецтвом. Це більше жарти. Ось, наприклад, там "Гуси" Wellboy. Мені подобається, але я бачу певні недоліки, але всім на це плювати. Це зроблено з гумором. Прикольна думка. Сказати, що це мистецтво - я не можу. Це зроблено "на коліні"", - поділився Семен Горов.
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Зазначимо, відеокліп "Гуси" зібрав понад 11 млн переглядів на YouTube.
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