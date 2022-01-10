Відома співачка і дружина продюсера Потапа - Настя Каменських показала, як її чоловік волає від жаху на позашляховику.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вони з Потапом вирушили на відпочинок після новорічних свят. На кадрах Настя Каменських разом зі своєю найкращою подругою Анною Андрійчук продемонструвала, як Потап заволав від жаху на позашляховику.

"Потім були покатушки. Давай мала", - кричить Настя Каменських.

У момент, коли Потап зображував переляк, співачка заливалася сміхом. Також, Каменських показала ще кадри з відпочинку. В яку країну вони вирушили, співачка не розкриває.

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