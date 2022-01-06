Как передает Politeka.net, Настя Каменских, которая известна своими испаноязычными хитами на весь мир, впечатлила яркими кадрами. В Инстаграм артистка опубликовала видео под свою рождественскую песню. Настя Каменских позировала возле елки, показывая себя в выгодных ракурсах. На голове у нее красовалась необычная прическа.
«В этот вечер перед Рождеством поздравляю вас и желаю, чтобы ваши сердца и семьи всегда согревало добро и тепло, любовь и счастье», - подписала видео Каменских.
В комментариях ей оставили массу теплых слов и поздравлений.
«Красиво, нежно. Всех с праздничком», «Лапочка», «Милашечка», «Волшебная песня. С Рождеством», «Куколка», «Красотка», «Невероятная красавица», «Как природа создала такую красоту? Потряс!», «Супер! Красотулька!», «Очень красивая. Желаю счастья здоровья и подольше сохранить этот огонь в глазах. Приятно смотреть», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Каменских в красном платье с разрезом восхитила формами: «Ох, хороша».
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