Как передает Politeka.net, Настя Каменских, которая известна своими испаноязычными хитами на весь мир, впечатлила яркими кадрами. В Инстаграм артистка опубликовала видео под свою рождественскую песню. Настя Каменских позировала возле елки, показывая себя в выгодных ракурсах. На голове у нее красовалась необычная прическа.

«В этот вечер перед Рождеством поздравляю вас и желаю, чтобы ваши сердца и семьи всегда согревало добро и тепло, любовь и счастье», - подписала видео Каменских.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и поздравлений.

«Красиво, нежно. Всех с праздничком», «Лапочка», «Милашечка», «Волшебная песня. С Рождеством», «Куколка», «Красотка», «Невероятная красавица», «Как природа создала такую красоту? Потряс!», «Супер! Красотулька!», «Очень красивая. Желаю счастья здоровья и подольше сохранить этот огонь в глазах. Приятно смотреть», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в красном платье с разрезом восхитила формами: «Ох, хороша».

Ранее Politeka сообщала, что Каменских "покусала" подружку на отдыхе: "Зачем так жестко".

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о новогоднем сюрпризе известной исполнительницы: "Ночь будет…".