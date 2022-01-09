Бізнесмен Андрій Задворний, який став переможцем шоу" Холостячка " зі Златою Огневич, показав себе і вразив новими одкровеннями.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний був учасником шоу" Холостячка " зі Златою Огневич, де несподівано для українців переміг. Після проекту пара деякий час зустрічалася, після чого бізнесмен розлучився з героїнею проекту. Тепер за Андром стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де він ділиться багатьом цікавим.

На новому фото Андрій стояв біля картин, надівши бейсболку і окуляри. А на другому фото Задворний вже щось пив, поки його знімали.

"Люблю «трушных» людей.

Людей нехитрих у відносинах з іншими.

Люблю не дипломатичних, десь різких і прямих, від цього на вигляд дурнуватих.

Люблю людей без натягнутих посмішок, коли» не посміхатися потрібно", а навіть люблю тих, хто в цьому місці середній палець викрутить, замість смайла.

Люблю тих, хто може встати і вийти.

Люблю людей з позицією, навіть якщо вона мені не подобається.

Люблю тих, хто вміє робити вибір, жертвувати ніштяками заради принципів.

Люблю тих, хто, якщо що, може і на х&й послати в обличчя.

Люблю тих, хто вміє не прощати і викреслювати. Тонізувати.

Не люблю таких з усіх боків класних, для всіх дружніх, всім при зустрічі усміхнених, всіх братаном / другом називають. Це ті панове, які знайомляться з тобою, обов'язково щось підганять, з кимось познайомлять «важливим і корисним тобі», через тиждень обов'язково на тусовку або зустріч запросять. І живуть вони не для себе, а для інших, місія Є, цінності всі самі похвальні сповідають. Але не вірю в це, не вірю їх порцеляновим оскалам.

Люблю трушних людей і сам намагаюся таким бути", - написав Андрій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Людей зі здоровою самооцінкою, одним словом", "є і місіонери, які люблять тебе подібно Богу))", " Аха. Ті хто грубіянить . Ображає людей. Не мають емпатії до людей теж трушністю і чесністю виправдовуються".

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